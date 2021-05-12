Российский эксперт назвала легкий способ продлить молодость

Исполнительный директор российского НИЦ «Здоровое питание» Зинаида Медведева назвала легкий способ продления молодости — регулярно включать в рацион семь продуктов. Ее слова приводит «Комсомольская правда».

Медведева советует россиянам употреблять свежие проростки семян. Ссылаясь на научные исследования, она утверждает, что эти продукты содержат полезные антиоксиданты, витамины и минералы, способные омолодить организм. К примеру, проростки брокколи богаты сульфорафраном — соединением, борющимся с признаками старения.

Также эксперт рекомендует есть пищу, богатую полезными ненасыщенными жирами. Будучи ключевым элементом в энергетическом метаболизме, ненасыщенные жиры дают энергию и питают все клетки нашего организма. Особенно богато ненасыщенными жирами оливковое масло Extra Virgin, холодного отжима и без обработки.

Многочисленные исследования доказывают, что ненасыщенные жиры улучшают качество кожи, а также сокращают количество и глубину морщин. Кроме того, специалист призывает употреблять продукты, содержащие растительные жиры и жирорастворимые витамины, к примеру, авокадо и орехи.

В список продуктов, сохраняющих молодость, попали и цитрусовые. Все виды цитрусовых содержат биофлавоноиды — мощные антиоксиданты, которые уменьшают окислительный стресс, воспалительные процессы и аллергические состояния, а также укрепляют иммунитет и сердце. Медведева советует съедать как минимум один плод (апельсин, мандарин, грейпфрут или лимон) в день.

Для борьбы со старением она рекомендует есть летние ягоды (чернику, клубнику, малину, ежевику), в которых содержится много антиоксидантов, витаминов и других полезных веществ. На пятом месте оказалась квашеная капуста. По словам Медведевой, это блюдо полезно для микробиома. Эксперт предупреждает, что в покупной квашеной капусте много соли, поэтому ее лучше готовить самим.

На последних строчках в перечне продуктов, сохраняющих молодость, — помидоры и горький шоколад. За счет ликопинов помидоры благотворно влияют на кожу, укрепляют сосуды, снижают уровень «плохого» холестерина, защищают от сердечных заболеваний и рака.

Горький шоколад в свою очередь обогащен флаваноидами, которые укрепляют кровеносные сосуды, снижают артериальное давление, риск развития сахарного диабета второго типа, заболеваний почек и деменции. Как утверждает Медведева, этот продукт улучшает и омолаживает кожу, а также помогает сохранить остроту зрения. Эксперт советует употреблять в среднем 10-20 граммов горького шоколада в день (пару долек).