Укушенный акулой подросток решил продолжить занятия серфингом

Подросток из американского города Гонолулу, штат Гавайи, решил продолжить заниматься серфингом после укуса акулы. Об этом сообщает издание Hawaii News Now.

3 мая 14-летний Паркер Бланшетт (Parker Blanchette) плыл на доске в десяти метрах от берега, когда в его ногу вцепилась акула. Длина хищной рыбы составляла около 1,6 метра.

Юноша рефлекторно оттолкнул хищную рыбу и выплыл к берегу.

«Все произошло очень быстро, и сначала мне показалось, что с моей ногой все в порядке, просто на ней немного крови», — рассказал школьник. Он пояснил, что рана выглядела так, как будто он поцарапался о коралловый риф, поэтому поначалу он не придал полученной травме большого значения.

Когда американец выбрался на берег, друг помог ему добраться до спасателей.

Несмотря на травмирующий опыт, юноша не запаниковал. Он подчеркнул, что произошедшее не заставит его отказаться от мечты стать хорошим серфером.

Мать Бланшетта рассказала, что сын позвонил ей и сказал: «Привет, мам. Можешь забрать меня? Меня укусила акула, и мне потребуется пара швов».

Юноша провел несколько дней в больнице. Врачи наложили ему десятки швов. Но несмотря на глубокие порезы, укус акулы не задел артерии. Подростку уже не терпится вернуться в воду.

«Я рад, что он возвращается, но если бы мы могли отложить серферские амбиции до тех пор, пока он не получит собственную страховку, было бы идеально», — добавил отец пострадавшего.

Ранее сообщалось, что у берегов американского острова Гавайи на 57-летнюю женщину напала акула. Трехметровая хищная рыба подплыла к женщине со спины и укусила ее за ногу.