Акула напала на 73-летнего туриста

Вблизи пляжа Каанапали в американском штате Гавайи акула напала на 73-летнего отдыхающего. Об этом сообщает департамент природных ресурсов Гавайев в официальной группе в Facebook.

Инцидент произошел в пятницу, 22 января, около 7:20 по местному времени. Пожилой мужчина из штата Калифорния плавал в океане с маской и трубкой возле четырехзвездочного отеля The Westin Ka'anapali Ocean, когда на него напала акула размером в 2,5 метра.

Туристу удалось благополучно выбраться на сушу, отделавшись незначительными ранами на ноге. Доплыв до берега, он позвонил в службу экстренной помощи. Когда спасатели прибыли, сотрудники отеля уже оказали отдыхающему первую медицинскую помощь. Пострадавшего отвезли в больницу. Его состояние оценивается как хорошее.

Представители департамента установили на пляже предупреждающие знаки, запрещающие заходить в воду.

Ранее сообщалось, что тупорылая акула укусила мужчину во время купания в реке в городе Перт, штат Западная Австралия. Отмечается, что это первый за 50 лет случай нападения акулы данного вида на человека в реке.