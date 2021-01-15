Тупорылая акула впервые за 50 лет напала на мужчину в реке

Акула укусила мужчину во время купания в реке в городе Перт, штат Западная Австралия. Как сообщает издание Daily Star, это первый случай нападения акулы этого вида на человека в реке за 50 лет.

Утром в четверг, 14 января, Кэмерон Ротхолл (Cameron Wrathall) купался в реке Суон, когда на него накинулась тупорылая акула. Хищная рыба укусила его в правое бедро.

Нападение произошло на глазах у группы каякеров. Они поспешили на помощь пострадавшему. Один из очевидцев перевязал рану Ротхолла своей футболкой. Другой каякер использовал весла в качестве носилок, чтобы перенести раненого австралийца в безопасное место.

Хотя мужчина потерял много крови, он остается в критическом, но стабильном состоянии.

Дэвид Девенпорт (David Davenport), который живет через дорогу от реки, рассказал, что услышал крики. Через некоторое время он увидел нескольких мужчин, которые плыли к берегу.

«Я видел след крови от одного из них. Это было страшно. Он потерял очень много крови», — отметил очевидец.

Теперь вертолет обследует реку, чтобы найти акулу.

В руководстве штата заявили, что тупорылая акула напала на человека, купавшегося в реке, впервые за 50 лет. Премьер Западной Австралии Марк Мак-Гован уточнил, что последнее нападение тупорылой акулы со смертельным исходом было зафиксировано 100 лет назад.

Ранее сообщалось, что возле австралийского города Джелонг, штат Виктория, акула напала на семилетнего мальчика, и укусила его за ногу. Ребенка госпитализировали, его состояние стабильно.