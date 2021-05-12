Отец тезки напавшего на казанскую школу потребовал денег от Первого канала

Отец подростка, которого ошибочно приняли за напавшего на школу в Казани Ильназа Галявиева, потребовал денежную компенсацию от СМИ, опубликовавших фото с его сыном. Об этом Ильгиз Галявиев рассказал в беседе с изданием «Подъем».

По его словам, сын, как и вся семья, находится в шоковом состоянии. «Нужна компенсация, надо платить. Это же моральный ущерб. Мы в шоке. Нас вчера везде вещали, Первый канал, на всю страну нас показывали», — возмутился собеседник издания.

Галявиев подчеркнул, что уже связался с адвокатом и в настоящее время готовит соответствующие документы в адрес СМИ. «Извиняетесь, компенсируете, и мы не будем в суд подавать», — добавил Галявиев. Мужчина добавил, что у сына и его тезки, который устроил стрельбу в школе, разные отчества.

Мужчина опроверг сведения об охране, предоставленной властями. По его словам, лишь жители деревни, в которой проживает семья, помогают справиться с чрезмерным вниманием к ним из-за произошедшего. «Галявиев — единственный? Паразит! Я того, кто это сделал, сам задушу (...). Так мою фамилию и имя опозорил такой человек. Я сочувствую и соболезную пострадавшим, но это не мой сын», — заключил Галявиев.

11 мая СМИ опубликовали фото юноши, перепутав его с однофамильцем Ильназом Галявиевым, который устроил стрельбу в казанской гимназии. Фото подростка активно разошлось по соцсетям, его показывали в эфире федеральных каналов. Вице-премьер республики Татарстана Лейла Фазлеева позже сообщала, что «это была очень опасная ситуация», из-за которой юношу пришлось взять под охрану.

Бывший ученик школы — 19-летний Ильназ Галявиев — пришел в учебное заведение и открыл огонь утром 11 мая. Погибли девять человек, в том числе семь детей. Более 20 человек получили ранения. Возбуждено уголовное дело по статье о массовом убийстве.