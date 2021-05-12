Стало известно об угрозах тезке устроившего стрельбу в казанской школе

Тезка устроившего стрельбу в казанской школе №175 Ильназа Галявиева стал жертвой угроз. Из-за этого его пришлось охранять. Об этом сообщила вице премьер Татарстана Лейла Фазлеева на пресс-конференции в Казани, ее слова приводит «Российская газета».

«Вы представляете, что пережил этот человек, который вообще не совершал преступления? Это была очень опасная ситуация», — заявила Фазлеева.

Она уточнила, что в день трагедии ряд Telegram-каналов разместили фотографию тезки Галявиева. Авторы постов обвинили его в нападении на гимназию.

Стрельба в казанской школе произошла утром 11 мая. Бывший ученик школы — 19-летний Ильназ Галявиев — пришел в учебное заведение и открыл огонь. В результате погибли девять человек, в том числе семь детей. Более 20 человек получили ранения различной степени тяжести. Дети пытались спастись, выпрыгивая из окон. На допросе Галявиев заявил, что осознал себя богом. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о массовом убийстве.