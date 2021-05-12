Врачи рассказали о состоянии пострадавших при стрельбе в казанской школе детей

Состояние пятерых детей, пострадавших при стрельбе в казанской школе №175, оценивается как тяжелое. Об этом сообщил заместитель главного врача по хирургии детской республиканской клинической больницы Михаил Поспелов, передает ТАСС.

Он добавил, что один ребенок находится в крайне тяжелом состоянии.

Поспелов уточнил, что во вторник, 11 мая, в больницу поступили 18 пострадавших, еще двое обратились к врачам вечером с разными травмами. Их отпустили домой на лечение. Всем детям, которые находились в реанимации, провели операции.

Медик отметил, что дети получили скелетные травмы и проникающие ранения грудной и брюшной полости, огнестрельные ранения диагностированы у 12 детей. Некоторые получили осколочные ранения и травмы, связанные с падением. Пятерых направят в московские клиники.

Утром во вторник, 11 мая, Ильназ Галявиев напал на гимназию №175 в Казани. По последним данным, всего погибли девять человек, в том числе учительница, известно о 23 пострадавших. 12 мая объявлено в Татарстане днем траура, проходят похороны погибших.