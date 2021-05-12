Россия
 
Последние новости
Стали известны результаты обыска в квартире напавшего на школу в Казани
Канцлера Австрии обвинили в коррупции и даче ложных показаний
Мишустин поручил решить вопрос с апартаментами
Россия запустит «робота-Леонова»
Украина заявила о готовности применить силу против ВМФ Росиии
Ученые раскрыли влияние коронавируса на потенцию
В России решили бороться с пальмовым маслом
Гора из «Игры престолов» поборолся с бойцом UFC
Экс-генерал ФСБ раскритиковал ужесточение оборота оружия в России
Секс-символ советского кино начала готовиться к смерти
Новости партнеров
Прослушать новость

Онищенко поддержал возвращение смертной казни после стрельбы в казанской школе

Перейти в «Мою Ленту»
Геннадий Онищенко
Геннадий Онищенко
Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Смертная казнь должна быть возращена после массового убийства в казанской школе. Об этом заявил академик Российской академии наук, профессор, первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко, комментируя инициативу депутата Сергея Миронова. Его слова передает радиостанция «Комсомольская правда».

«Смертная казнь должна быть. Человек — хищник. Возьмите те же Соединенные Штаты, которые мы чуть ли не боготворим, у них же смертная казнь не отменена», — заявил он.

Ранее лидер фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил, что угроза смертной казни может остановить потенциальных преступников.

Стрельба в школе №175 на улице Файзи в Казани произошла утром 11 мая. Изначально сообщалось, что в нападении участвовали два человека, однако позже Национальный антитеррористический комитет (НАК) опроверг эту информацию. В результате, по последним данным, погибли девять человек, в том числе семь детей. Более 20 человек пострадали.

Стрелявший 19-летний студент Ильназ Галявиев начал готовить атаку на учебное заведение с февраля, для чего приобрел в Йошкар-Оле огнестрельное оружие и создал Telegram-канал, где писал о своих намерениях.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Геннадий Онищенко: «Смертная казнь должна быть. Человек — хищник»
В Казани начались похороны жертв массового убийства в школе
В Госдуме захотели вернуть смертную казнь после стрельбы в Казани