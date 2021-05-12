В Казани начались похороны жертв массового убийства в школе

В Казани начали хоронить погибших в ходе стрельбы в городской гимназии №175, которая произошла 11 мая. Об этом в среду, 12 мая, сообщает ТАСС.

На мусульманском кладбище похоронили троих детей, пишет РИА Новости. Ранее сообщалось, что на траурных церемониях будут присутствовать психологи.

Нападение на школу совершил отчисленный студент с ружьем

ЧП произошло в Казани утром во вторник, 11 мая. 19-летний Ильназ Галявиев пришел в гимназию с гладкоствольным охотничьим ружьем, разрешение на владение которым он легально получил в конце апреля. Нападавший начал стрелять по образовательному учреждению, еще находясь на улице.

Войдя в здание, он стал бродить по коридорам школы, которые были пустыми из-за начавшихся занятий. Руководители гимназии, услышав стрельбу, начали оповещать учителей через школьный чат, призывая их закрыться в классах вместе с учениками.

Галявиев вошел в единственный оставшийся открытым кабинет, где проходило занятие 8 «А» класса, и начал беспорядочную стрельбу. В результате погибли девять человек, в том числе семь детей.

После прибытия полиции Галявиев вышел из гимназии и сдался оперативникам.

Часть пострадавших отправят на лечение в Москву

Восьмерых раненых в ходе нападения отправят на лечение в Москву, сообщила вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева. Она уточнила, что такое решение было принято на специальном консилиуме в отношении троих взрослых и пятерых детей.

По словам чиновницы, пострадавшие находятся под постоянным наблюдением медиков. Врачи продолжают оценивать их самочувствие. По последним данным, в результате нападения на школу госпитализированы 23 человека.