Выброшенное девочкой с «Титаника» загадочное послание озадачило ученых

Ученые нашли загадочное послание в бутылке, якобы выброшенное девочкой с борта «Титаника» незадолго до крушения лайнера. Как сообщает The Sun, находка озадачила историков.

Письмо, написанное от лица 12-летней пассажирки третьего класса Матильды Лефевр (Mathilde Lefebvre), датировано 13 апреля 1912 года. В нем на французском сообщается: «Я бросаю эту бутылку в воду посреди Атлантического океана. Через несколько дней мы должны прибыть в Нью-Йорк. Если кто-нибудь ее найдет, свяжитесь с семьей Лефевр в Льевене (коммуна во Франции — прим. «Ленты.ру»).

На следующий день после того как письмо, предположительно, было написано, «Титаник» натолкнулся на айсберг и затонул. В результате катастрофы Матильда, трое ее братьев и сестер и мать пропали без вести. «Бутылка может стать первым артефактом с "Титаника", найденным на побережье Северной Америки», — утверждает историк Максим Гойер (Maxime Gohier).

На данный момент ученые выясняют, имеет ли обнаруженное спустя 105 лет после катастрофы письмо историческую ценность, или же это чья-то попытка ввести людей в заблуждение. «Письмо могло быть написано самой Матильдой на борту "Титаника", или же составлено кем-то другим от ее лица, — рассуждает доктор Николя Бодри (Nicolas Beaudry) из Университета Квебека в канадском городе Римуски, — Это также может быть обманкой, сделанной после трагедии, либо свежей фальшивкой».

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Бодри вместе с командой специалистов изучают находку, используя неинтрузивные методы исследования. Следы от изготовления бутылки, а также химический состав стекла соответствуют технологиям, применяемым в начале XX века, утверждает он. Путем радиоуглеродного датирования ученые выяснили, что возраст пробки от бутылки и листа бумаги совпадает с датой, указанной в письме. При этом эксперты не датировали само письмо, так как этот метод может повредить записку.

Ученые относятся к находке скептически, объясняя это тем, что старую бумагу, бутылку и пробку можно легко найти и в наше время. Эксперты планируют продолжить исследование, чтобы убедиться в подлинности записки.

В апреле 1912 года лайнер «Титаник», столкнувшийся с айсбергом, затонул на глубине 3 750 метров в Атлантическом океане, примерно в 600 километрах от побережья Ньюфаундленда (Канада). В результате катастрофы погибли 1496 человек. Спасти удалось 712 человек.

Ранее сообщалось, что американская компания RMS Titanic Inc (RMST) планирует нелегально поднять на поверхность радиопередатчик «Титаника», подававший сигналы бедствия во время кораблекрушения в 1912 году. Попытка извлечь объект, находящийся внутри корабля, будет предпринята впервые с 1985 года, когда его обломки нашли на дне океана.