Героиня шоу решилась на аборт одного из близнецов и потеряла обоих детей

Беременная героиня британского шоу Baby Surgeons («Детские хирурги») по имени Джен решилась на аборт одного из будущих близнецов, чтобы спасти жизнь второму. Ее решение так расстроило некоторых зрителей, что те не смогли сдержать слезы. Об этом сообщает The Mirror.

Врачи объяснили Джен, что диагностировали у одного из ее детей серьезный физический недуг. Проблема усугублялась тем, что из-за осложнений женщина могла потерять сразу обоих близнецов. Медики поставили ее перед выбором: сделать аборт одного из них или рискнуть, но оставить обоих.

«Это не медицинское решение, это личное решение, основанное на ваших страхах и рисках, на вашем опыте, вашей семье, вашей религии, вашем финансовом положении», — ответил врач на вопрос Джен о том, как он сам советует ей поступить.

Женщина решилась на частичное прерывание беременности, и операция прошла успешно. Однако через три недели у нее случился выкидыш второго ребенка.

Зрители программы остались в ужасе после увиденного. «Господи, это самое душераздирающее шоу, которое я когда-либо видел», — написал один из пользователей Twitter. «Я рыдаю», — отметил второй. Третий рассказал, что не может представить, через какую боль пришлось пройти Джен и всей ее семье.