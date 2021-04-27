Девушка раскрыла свекру правду об аборте и испортила отношения

Пользовательница Reddit с ником Ramenchild24 пересказала свой разговор со свекром об абортах. Девушка раскрыла мужчине правду о том, что в прошлом, будучи в отношениях с его сыном, прерывала беременность. После признания между родственниками испортились отношения, однако в комментариях действия автора публикации посчитали обоснованными.

По словам 23-летней девушки, 57-летний отец ее супруга решил затронуть тему отказов от рождения детей. Мужчина был религиозным и пояснил, что современные пары могли бы быть более ответственными в сексуальных отношениях. Он уверен, что контрацепция помогает, а если в таких отношениях женщина забеременела, то аборт делать не стоит.

В ответ сноха заявила, что сама выступает за контрацепцию, но та не гарантирует 100-процентную надежность. Именно поэтому девушка решила рассказать мужчине о собственном опыте.

«Объяснила ему, как пару лет назад сделала аборт. Использовала специальные противозачаточные инъекции, и у него был презерватив, но контрацептив порвался. Мы думали о наших карьерах и были молоды, потому вместе решили, что не готовы быть родителями», — написала она детали разговора.

После этого между родственниками возник скандал. Свекор высказался, что очень разочарован таким решением снохи и сына. Мужчина заметил, что «воспитывал его не таким человеком» и что «убивать его внука было неправильно». Девушка попыталась отшутиться, но сделала только хуже. В результате родители мужа перестали с ней общаться.

В комментариях многие согласились, что тема разговора была непростой и что тут не может быть единого мнения. Однако пользователи посчитали, что автор правильно поступила, честно рассказав обо всем свекру. Они также поддержали ее готовность сообщить мужчине о том, что контрацепция не может стопроцентно гарантировать отсутствие беременности.