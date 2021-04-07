Мать запретила дочери спать в одной кровати с возлюбленным и объяснилась

Женщина рассказала, как поссорилась с дочерью из-за того, что решила расселить девушку с ее возлюбленным у себя в гостях. Пользовательница Reddit с ником upsetmother12 сообщила, что запретила молодым людям спать в одной кровати, объяснив это тем, что они еще не супруги. В комментариях многие выразили негодование таким шагом матери и поддержали девушку.

По словам автора публикации, дочь и бойфренд недавно отпраздновали с ними Пасху в родительском доме. Она объяснила, что тогда пара также провела ночь в разных комнатах, однако позже девушка призналась, что редко гостит у матери и отца именно из-за этого правила.

«Мне кажется такое мнение нелепым. В конце концов, это наш дом и наши правила. Дочь согласилась с этим и все же заметила, что предпочитает спать в одной кровати с партнером и считает, что нелепое здесь только само правило про раздельные кровати», — возмутилась женщина.

Перед отъездом upsetmother12 поинтересовалась у дочери, когда они приедут к ним снова. На это девушка ответила, что, возможно, на День независимости США 4 июля, «если не появятся другие планы у семьи возлюбленного». Мать восприняла это как попытку наказать их за требование спать раздельно, о чем сказала девушке. Услышав это, дочь ничего не ответила и уехала.

В комментариях подавляющее большинство пользователей посчитали возмущение женщины необоснованным и выразили понимание желаний дочери. CurlyTron заметил, что, судя по тексту поста, девушка была крайне уважительна к матери и выполняла все ее правила. «Вы попытались вызвать чувство вины, хотя она не сделала ничего плохого», — констатировал юзер. Многие также выразили уверенность, что строгие правила матери и привели к тому, что дочь не желает приезжать в гости.