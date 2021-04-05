Мужчина заподозрил жену в измене и сжег ее одежду

Пользовательница Reddit поделилась историей о том, как муж заподозрил ее в измене и решил, что она пытается соблазнить их общего коллегу. После этого он сжег одежду жены и объяснил свой поступок тем, что давно просил не носить ее откровенные вещи.

Рассказчица объяснила, что они с мужем познакомились на работе около двух лет назад и начали встречаться. По словам женщины, они работают в небольшой компании, где она ладит со всеми другими сотрудниками.

Недавно супруг героини истории решил, что один из их коллег начал вести себя с ней неприемлемо, и приревновал ее. При этом, по мнению самой рассказчицы, тот мужчина не позволял себе ничего неподобающего и всегда был просто вежлив.

За день до публикации поста супруг героини истории снова заметил, что она общалась с тем коллегой. Когда они приехали домой после работы, женщина переоделась и отправилась на пробежку. Вернувшись домой, она обнаружила, что муж сжег ее одежду.

«Он сжег не все! Только некоторые кофты, которые, по его мнению, "открывали слишком много кожи"», — рассказала женщина. Затем супруг сообщил ей, что давно просил ее перестать носить эту одежду, и заявил, что знает о ее планах соблазнить коллегу.

Автор поста заверила, что в сожженных кофтах не было ничего неподобающего. «А даже если бы и было… почему он решает, что мне носить, и сжигает мою одежду?» — возмутилась она и попросила совета у пользователь Reddit.

В комментариях многие написали, что поведение героя истории по отношению к жене — это абьюз (психологическое насилие). Некоторые пользователи порекомендовали рассказчице почитать похожие истории о мужчинах, которые манипулировали своими супругами и возлюбленными. «Звучит просто дико. Это не нормальное поведение. Начинай планировать, как безопасно уйти от него», — посоветовала AshEliseB. «Уверен, что моя жена бы развелась со мной, если бы я сжег ее вещи. И была бы права», — добавил Threadstitchn.