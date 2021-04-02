Муж всю ночь тайно наблюдал за женой в спальне и вычислил ее ложь

Мужчина рассказал, что всю ночь тайно наблюдал за супругой в их спальне, чтобы вычислить — лжет ли она ему о невозможности выспаться из-за кошек. Пользователь Reddit под ником UhOhSleepyThrowaway сообщил, что теперь поссорился с женой. Однако в комментариях многие поддержали позицию мужа.

По словам автора публикации, уже пару месяцев супруга жаловалась ему на кошек и недавно предложила и вовсе от них отказаться, иначе она разведется с ним. Женщина уверяла, что питомцы мешают ей спать. «Говорила, что ей приходилось вставать и открывать им дверь, что они постоянно издают громкие звуки, что прыгают на нее во сне», — вспомнил он.

При этом UhOhSleepyThrowaway никаких проблем со сном не испытывал. В ответ на это супруга утверждала, что он просто слишком глубоко спит, чтобы животные ему мешали. Однажды он вставал в туалет посреди ночи и на утро услышал рассказ супруги, что тогда кошки также ей мешали.

Заподозрив возлюбленную во лжи, он решил всю ночь тайно понаблюдать за ситуацией дома. Каждые полчаса он делал пометки в заметках, чтобы подтвердить бодрствование. Он отметил, что одна кошка спрыгивала с предмета в 3:18 ночи, а другая ела корм недалеко от двери спальни в 4:57, но супруга никак не отреагировала.

На утро он услышал от жены, что она просыпалась не меньше семи раз из-за питомцев. Мужчина был крайне расстроен, так как понял, что она действительно врет ему. Уличив супругу во лжи, он услышал от нее в ответ, какой он придурок, что решил тайно наблюдать за ней.

В комментариях подавляющее большинство юзеров согласились с мнением автора, решившего проверить жену. По мнению KrymsinTyde, действия партнерши похожи на манипуляцию и если ей не нравится иметь кошек дома, то лучше сказать об этом напрямую. Некоторые также посоветовали поговорить с ней и обсудить ситуацию с врачом, так как у супруги возможно присутствуют проблемы со сном, в которых она видит домашних животных.