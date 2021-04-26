Муж нашел управу на прибедняющуюся при родственниках жену

Пользователь Reddit с ником Barkleyslakjssrtqwe рассказал, как нашел управу на жену, которая постоянно прибеднялась при родственниках и друзьях, хотя их семья никогда не испытывала финансовых трудностей. В комментариях многие поддержали решение мужа и удивились действиям его супруги.

31-летний мужчина пояснил, что женился более 10 лет. Все это время, по словам рассказчика, его супруга регулярно занижает доходы их семьи: когда речь заходит о финансах, она всегда говорит собеседникам, что им не хватает денег на некоторые покупки. Автор поста заверил, что на самом деле все совершенно иначе.

Их текущие сбережения он оценил в сумму более одного миллиона долларов (чуть больше 75 миллионов рублей по текущему курсу). Рассказчик добавил, что его жена знает о сумме, которую им удалось накопить, но все время сетует на недостаток денег. По мнению мужчины, подобные рассуждения показывают, будто он не может обеспечить их семью и выставляют его неудачником перед семьей и друзьями.

Он поделился своими соображениями с супругой, а затем во время встреч с друзьями и родственниками сообщил, что они с женой миллионеры. Свое решение он мотивировал тем, что лучше сказать о своих заработках, чем постоянно врать о том, что им не хватает денег.

В комментариях многие поддержали его решение. Пользователи посчитали, что в данном случае не стоило лгать другим людям о своем состоянии. «Жена проигнорировала то, как эта ложь влияет на тебя, несмотря на несколько попыток объяснить ей», — заметил один из комментаторов. Были и те, кто посчитали, что у супруги могли быть для этого основания. Так, GarrickOlivanderHP заметил, что во многих странах так поступают с тем, чтобы не допускать к семье людей, желающих общаться только из-за денег.