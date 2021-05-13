Названа главная ошибка единственного конкурента SpaceX

В 2016 году Джефф Безос предлагал президенту и операционному директору американской компании SpaceX Гвинн Шотвелл занять аналогичную должность в своей Blue Origin, пишет Ars Technica, ссылаясь на книгу Брэда Стоуна, посвященную богатейшему человеку в мире.

В публикации рассказывается, что Шотвелл сразу же отказалась от предложения Безоса. Согласно Стоуну, главная ошибка Blue Origin, которую можно назвать единственным реальным конкурентом SpaceX, заключалась в кадровой политике.

Так, исполнительным директором компании был назначен Боб Смит из Honeywell Aerospace.

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«В состав своей руководящей команды Смит привлек людей из компаний, отличающихся не революционными изменениями, а скорее традиционными в космонавтике подходами. Многие из его высокопоставленных сотрудников пришли из Raytheon, Boeing, Lockheed Martin, Northrop Grumman, аэрокосмического подразделения Rolls-Royce и других почтенных компаний. Эти лидеры вместе со Смитом сформировали культуру осторожности, а не сознательного принятия риска, чтобы действовать быстрее», — уверен Стоун.

Ars Technica отмечает, что Безос завидует успехам Илона Маска, возглавляющего SpaceX.

В апреле Маск предупредил, что первым людям, которые полетят на Марс, нужно готовиться умереть не на Земле.