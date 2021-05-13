Самопровозглашенный создатель биткоина решил отсудить миллиарды долларов

Австралийский ученый Крейг Райт, выдающий себя за создателя биткоина, решил отсудить утраченные им миллиарды долларов. Самопровозглашенный «отец» самой популярной криптовалюты сообщил о краже у него ключей к электронным кошелькам, пишет Daily Mail.
Дело рассматривает Высокий суд Лондона. В краже биткоинов обвиняют 16 разработчиков из компаний Bitcoin (BTC), Bitcoin Satoshi Vision, Bitcoin Cash и Bitcoin Cash ABC. Крейг Райт сообщил следствию, что более года назад эти разработчики криптовалюты помогли ему получить 111 тысяч биткоинов с двух цифровых адресов и выдали ему закрытые ключи доступа. В феврале 2020 года домашнюю сеть компьютерного инженера взломали, из-за этого он якобы потерял зашифрованные ключи и возможность использовать свою криптовалюту стоимостью 5,7 миллиарда долларов.
Обвиняемые оспаривают претензию и называют доводы ученого-информатика «фальшивыми».
Крейг Райт с 2016 года утверждает, что именно он создал биткоин и в 2008 году под псевдонимом Сатоси Накамото написал основополагающую книгу о криптовалюте. Его заявления неоднократно оспаривались. В 2018 году Райта обвиняли в незаконном присвоении криптовалюты на пять миллиардов долларов. А в феврале 2020 года глава биржи Binance Чанпэн Чжао в интервью Cointelegraph заявил, что у австралийского ученого было много возможностей доказать статус создателя биткоина, вместо этого он позорит криптоиндустрию и подрывает доверие к цифровой валюте.