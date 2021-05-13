Названы сроки исчерпания запасов угля в России

Запасов угля из распределенного фонда недр России хватит на сто лет, а если учитывать запасы нераспределенного фонда, то срок можно увеличить в два раза. Об этом сообщили в пресс-службе Минприроды, пишет «Российская газета».
По состоянию на начало года все запасы оцениваются в 275,4 миллиарда тонн, они находятся в 22 угольных бассейнах и 146 отдельных месторождениях. Половина, 146 миллиардов, приходится на бурые угли. Запасы каменного угля оцениваются в 120,4 миллиарда тонн, из них для коксования пригодны 50,1 миллиарда тонн.
Открытым образом можно добывать 63 процента запасов или 174,6 миллиарда тонн углей. Переданы в пользование для геологического изучения и добычи 47,3 миллиарда тонн.
Ранее глава Минприроды Александр Козлов заявил, что при текущих уровнях добычи России хватит запасов нефти на 59 лет, а природного газа — на 103 года.
В свою очередь глава Роснедр Евгений Киселев считает, что извлекаемые запасы нефти в России будут исчерпаны через 58 лет, но это только при современном уровне развития технологий.