Российские авиакомпании пожаловались на дискриминацию при полетах за рубеж

Российская авиакомпания S7 и крупнейшая сеть региональных аэропортов «Новапорт» заявили о дискриминации при полетах за рубеж. Соответствующее обращение было направлено главе Росавиации Александру Нерадько и министру транспорта Виталию Савельеву, сообщает РБК.

Организации считают, что распределение допусков на международные рейсы не является прозрачным и равномерным. В S7 отметили, что в настоящее время компании не предоставляют возможность выполнять международные рейсы ни по одному из направлений из Москвы. Маршруты, по которым S7 выполняла рейсы до начала пандемии коронавируса, были отданы другому перевозчику.

«Мы обеспокоены ситуацией, складывающейся на международном рынке авиаперевозок. Считаем очень важным не допустить окончательной монополизации и вернуть те процедуры и механизмы допуска к международным воздушным линиям, которые действовали до марта 2020 года», — цитирует РБК представителя авиакомпании.

По данным источника издания, большинство разрешений получает «Аэрофлот», а сами полеты совершаются чаще всего из Москвы. К примеру, за апрель 2021 года у «Аэрофлота» было около 200 международных рейсов в неделю из столицы, у S7 — чуть более 20, у «Уральских авиалиний» — 20, у Nordwind — девять, у «Победы» — четыре.

Ранее стало известно, что аэропорт Сочи перевез больше всех туристов в Европе в этом году. Согласно данным Европейского отделения Международного совета аэропортов, сочинская воздушная гавань приняла больше пассажиров, чем лондонский Хитроу.