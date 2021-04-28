Аэропорт Сочи стал лидером по перевозке туристов в Европе

Аэропорт Сочи перевез больше всех туристов в Европе в этом году. Об этом сообщает официальный Telegram-канал международных аэропортов Сочи, Краснодара и Анапы «Аэропорты Юга».

Так, авиагавань южного города стала единственным аэропортом в Европе с положительным приростом пассажиропотока в 2021 году. Согласно данным Европейского отделения Международного совета аэропортов, сочинский хаб принял больше пассажиров, чем лондонский Хитроу.

Управляющий директор Международного аэропорта Сочи Сергей Филиппов отметил, что даже в сложных условиях пандемии их коллективу удается максимально обеспечивать комфорт и безопасность пассажиров.

Кроме того, за три месяца 2021 года транспортный узел обслужил на 38 процентов пассажиров больше, чем в прошлом году — почти два миллиона человек.

Также отмечается, что по итогам прошлого года аэропорт Сочи в шестой раз признан лучшим аэропортом Европы по качеству обслуживания пассажиров в своей категории.

Ранее, 27 апреля, сообщалось, что туроператоры зафиксировали «запредельный» спрос на отдых в Сочи на майские праздники. Специалисты отметили, что россияне будут экстренно искать места для отдыха из-за объявления о продлении майских каникул.