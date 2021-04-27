В Сочи нашли сотни дешевых микроквартир

В апреле 2021-го в Сочи выставлено на продажу 533 квартиры, площадь которых не превышает 20 квадратных метров. Доля мини-объектов на местном рынке недвижимости — 3 процента от общего объема предложения вторичного и первичного жилья. Об этом «Ленте.ру» рассказал эксперт по местному рынку недвижимости Кирилл Флутков.

По данным риелтора, на «вторичке» представлено 348 компактных лотов, на рынке новостроек нашли почти две сотни подобных объектов. При этом готовые микроквартиры в среднем на 24 процента дешевле аналогичных строящихся. Купить такой лот в новом доме можно за 4,94 миллиона рублей, на вторичном рынке — за 3,74 миллиона.

Небольшие квартиры в Сочи, как правило, покупают приезжие из других регионов России, в то время как местные жители выбирают более просторные варианты, сообщил Флутков. «До последнего времени маленькие квартиры подходили под понятие бюджетного жилья, а сейчас в Сочи вошло в тренд у инвесторов выкупать бывшие санатории и переделывать номера в апартаменты. Юниты в таких комплексах остаются компактными, но их класс существенно вырос», — пояснил эксперт.

Он посоветовал потенциальным покупателям маленьких квартир выбирать объекты в хороших локациях с развитой инфраструктурой, в частности, важна их близость к морю — особенно если жилье приобретается для сдачи в аренду или для отдыха. «Если же покупка делается для жизни, то близость к морю и к развлекательной инфраструктуре не так важна, как квадратура», — заключил специалист.

Ранее стало известно, что застройщики начали останавливать продажи недвижимости в Сочи из-за растущего покупательского спроса. По данным консультантов, с января 2021-го некоторые компании прекращают реализацию лотов в многоквартирных домах, апартаментных комплексах и коттеджных поселках на несколько дней, а впоследствии возобновляют продажи уже с повышением цен в пределах 30 процентов.

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