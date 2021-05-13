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Песков объяснил ежедневное появление Путина в телеэфире

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Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью для документального фильма на телеканале «Россия-1» объяснил ежедневное появление российского лидера Владимира Путина в телеэфире. Его слова приводит ТАСС.

По его словам, глава государства очень много работает, и с этим связано его ежедневное присутствие в эфире. «И занимается очень важными делами — как внутренними, так и связанными с внешней политикой, и так или иначе мы его видим каждый день [в телеэфире]», — заявил Песков, комментируя риски при появлении на этом телеканале программы «Москва. Кремль. Путин».

Ранее Песков объяснил, почему президент России Владимир Путин остался на удаленке после вакцинации. По его словам, это связано с «продолжающимся режимом пандемии и рекомендациями эпидемиологов». При этом Песков подчеркнул, что удаленный формат работы «не влияет на результативность и не сужает повестку дня» главы государства, а также не связан с состоянием его здоровья.

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