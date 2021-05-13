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В Кремле объяснили удаленку Путина

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Владимир Путин
Владимир Путин
Фото: пресс-служба Администрации президента РФ

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил, почему президент России Владимир Путин остался на удаленке после вакцинации. Это связано с «продолжающимся режимом пандемии и рекомендациями эпидемиологов», передает его слова «Московский комсомолец» в четверг, 13 мая.

«Режим предосторожности в данном случае никуда не делся, и этим рекомендациям нужно следовать, особенно когда это связано с первым лицом», — сказал пресс-секретарь российского лидера.

При этом Песков подчеркнул, что удаленный формат работы «не влияет на результативность и не сужает повестку дня» главы государства, а также не связан с состоянием его здоровья. Представитель Кремля поделился, что перед каждой встречей Путина отдельно принимается решение о формате проведения мероприятия.

10 мая Путин сообщил, что у него «хороший уровень антител» после прививки от коронавируса. Он уточнил, что анализ на антитела у него взяли 9 мая.

Первую прививку от коронавируса президенту сделали 23 марта. Через несколько дней после этого он рассказал, что испытал лишь небольшой дискомфорт в левой руке, куда делали укол. Название двухкомпонентной вакцины, которой привили Путина, Кремль раскрывать не стал, отметив эффективность всех отечественных вакцин.

14 апреля главе государства сделали вторую прививку.

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