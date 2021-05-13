Шестилетний мальчик первый раз пошел на рыбалку и поймал рыбу размером с себя

Шестилетний мальчик во время подледной рыбалки на заливе Коцебу в американском штате Аляска выловил рыбу размером с самого себя. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Дрейден Нельсон (Drayden Nelson) отправился на подледную рыбалку и впервые в жизни поймал рыбу.

Родители мальчика Маргарет (Margaret) и Стивен (Stephen) помогли ему вытащить рыбу на поверхность. Когда вся семья собралась, чтобы помочь Дрейдену очистить улов от льда, они оценили, насколько крупным он оказался. Это была белорыбица длиной 116 сантиметров.

Белорыбицы могут весить до 27 килограммов. Их ловят ранней весной, до того, как лед начинает таять. Эти рыбы могут преодолевать более 1600 километров в год и живут до 30 лет.

Залив Коцебу находится менее чем в 300 километров от границы с Россией и замерзает с октября по июль.

Ранее сообщалось, что мальчик из американского города Камберленд-Сити, штат Теннесси, впервые пошел на рыбалку с новой удочкой и выловил рыбу размером с себя. Он поймал 38-килограммового сома.