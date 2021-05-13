Пенсионер заблудился и двое суток провел на скалах без воды

Пенсионер из американского города Портленд, штат Орегон, заблудился и двое суток провел на скалах без воды, пока его не нашли спасатели. Об этом сообщает сайт телеканала ABC News.

В субботу, 8 мая, 71-летний Джозеф Дин (Joseph Dean) отправился на прогулку в каньон реки Колумбия. Вскоре он написал жене сообщение, в котором рассказал, что заблудился.

В поисковой операции участвовали 65 спасателей. При помощи данных мобильной связи они установили примерную зону поиска и запустили дрон. Они нашли мужчину в понедельник, 10 мая, на тропе вблизи водопада «Лошадиный хвост». Он был в сознании. Ему оказали первую помощь.

На мужчине было надето термобелье, куртка и балаклава. В запасе у него был сухой паек, но к моменту обнаружения у него закончилась вода.

«Дина доставили в местную больницу, где ему провели медицинское обследование. Он мог говорить и передвигаться с посторонней помощью. Сейчас он чувствует себя хорошо», — сообщили в офисе шерифа округа Малтнома.

Мужчина рассказал, что планировал пройти 20-километровый маршрут, но заблудился на полпути.

В офисе шерифа отметили, что эти участки местности серьезно пострадали в результате пожара в 2017 году, после чего туристические тропы заросли и стали трудно узнаваемы. С момента пожара маршрут был закрыт для посещения.

Сын Дина Уильям Дин (William Dean) заявил, что он был счастлив, что его отец, опытный походник, найден живым и здоровым.

Ранее сообщалось, что трехлетний мальчик потерялся в лесу вблизи канадского города Кингстон, провинция Онтарио, и через трое суток нашелся живым. Он спал около пруда в километре от того места, где его видели в последний раз.