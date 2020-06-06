Российский мальчик заблудился в лесу и вышел к людям через три дня

Пропавший в лесу в Пермском крае 10-летний мальчик спустя трое суток самостоятельно вышел к людям. Об этом агентству РИА Новости сообщили в региональном ГУ МВД.

О нашедшемся ребенке спасателям сообщили жители одного из населенных пунктов Гайнского района края.

Мальчик пропал 3 июня. Он поехал на велосипеде на речку с друзьями, обратно ребята отправились разными путями, и ребенок заблудился. Родители попытались самостоятельно найти сына, позднее они обратились в полицию. В поисках участвовали около 300 человек, включая полицейских, спасателей, волонтеров и охотников. Для прочесывания леса применяли авиацию и беспилотники.

После исчезновения мальчика было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Убийство».

В мае сообщалось, что двое туристов-походников Джессика О’Коннор и Дайон Рейнолдс заблудились в национальном парке Кахуранги в Новой Зеландии и нашлись живыми через 19 дней. Поисковый вертолет заметил дым в густом буше и двух людей, которые махали с земли. Вертолет доставил пару в больницу. У Рейнолдса было растяжение лодыжки, а у О’Коннор — растяжение спины в результате падения.

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