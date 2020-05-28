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Пара 19 дней блуждала в глуши и выжила

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Фото: @NZAirForce

Туристы-походники заблудились в национальном парке Кахуранги в Новой Зеландии и нашлись живыми через 19 дней. Об этом сообщает сайт The Mirror.

В субботу, 9 мая, Джессика О’Коннор (Jessica O’Connor) и Дайон Рейнолдс (Dion Reynolds) отправились с рюкзаками в поход. Через несколько дней они заблудились в глуши и не смогли найти дорогу назад.

В четверг, 27 мая, поисковый вертолет заметил дым в густом буше и двух людей, которые махали с земли. Вертолет доставил пару в больницу. У Рейнолдса было растяжение лодыжки, а у О’Коннор — растяжение спины в результате падения.

Марк О’Коннор (Mark O’Connor), отец Джессики, находился в поисково-спасательном центре, когда узнал, что кого-то нашли. Он сказал, что семья девушки была счастлива, когда узнала эту новость.

Сестра Рейнолдса Стефани-Ли Ладлоу (Stephanie-Lee Ludlow) сообщила, что вкратце переговорила с братом. Он и О’Коннор не знают, как им удалось выжить, но оба счастливы, что все закончилось. Друзья Рейнолдса хотят скорее его увидеть и послушать истории о произошедшем.

Ранее сообщалось, что житель Франции сбежал из карантина по коронавирусу в горы и схлопотал штраф в 135 евро (более 11 тысяч рублей). Он хотел пересечь границу с Испанией по горной тропе, но оступился, упал в ручей и в конечном счете заблудился.

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