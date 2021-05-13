В Ираке задумались о замене американских F-16 российскими истребителями

Военно-воздушные силы (ВВС) Ирака могут отказаться от использования американских многоцелевых истребителей F-16IQ Fighting Falcon и заменить их самолетами российского производства. Об этом пишет Military Watch.

По данным издания, на вооружении иракских ВВС находятся 34 истребителя F-16 — их в страну поставили в 2014-2017 годах. При этом обслуживание данных самолетов зависит в первую очередь от американских специалистов, которых в ближайшее время могут вывести из Ирака из-за изменения политической обстановки в стране.

В связи с этим в Багдаде уже задумались о приобретении новых самолетов. Еще в августе 2020 года высокопоставленные иракские военные заявляли, что в будущем надеются получить российские истребители пятого поколения Су-57. Однако пока эти машины для страны выглядят слишком дорогими, в связи с чем Ирак может обратить внимание на более доступные варианты — МиГ-29 или МиГ-35, отмечает Military Watch.

Во-первых, считает издание, работа с подобными самолетами помогла бы пилотам иракских ВВС получить опыт, необходимый для управления истребителями более высокого класса, в частности Су-57 или Су-30СМ2. Во-вторых, МиГ-29 оснащен более современным вооружением по сравнению с модификацией F-16, поставлявшейся в Ирак. Так, российский самолет вооружен управляемыми ракетами класса «воздух-воздух» Р-77 с активными радиолокационными головками самонаведения, в то время как американский истребитель оснащен «устаревшими ракетами эпохи холодной войны» AIM-7 Sparrow или AIM-9L/M.

Кроме того, закупка российских истребителей стала бы логичным продолжением политики Ирака по приобретению вооружения российского производства: ранее уже сообщалось о заинтересованности Багдада в приобретении зенитной ракетной системы С-400 «Триумф».