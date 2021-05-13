Названа возможная дата открытия Испании для россиян

Европейский союз пересматривает рекомендацию 912 Совета ЕС, которая ограничивает поездки по несущественным причинам из стран, не входящих в состав объединения, в том числе и из России. Таким образом, Испания может открыться для россиян уже 20 мая. Такую дату назвала газета Diario de Sevilla.

Отмечается, что эта инициатива была выдвинута министром промышленности, торговли и туризма Рейес Марото. Ее идея заключается в том, чтобы сделать Испанию главным местом для отдыха среди европейцев. По словам главы ведомства, Испания готова приветствовать тех, «кто хочет подарить себе идеальный отпуск после худшего года нашей жизни».

Накануне визовый центр Испании начал выдавать россиянам шенгенские визы. Получить разрешение на въезд в государство могут даже те путешественники, у которых до этого была шенгенская виза любой другой страны. Это касается продления двух-, трех- и пятилетних виз. Продление годовых виз будет доступно с 1 июня.