Туристка из Китая отправилась на отдых в Сочи и погибла

Туристка из Китая отправилась на майские праздники на отдых в Сочи и погибла во время сплава по горной реке. Об этом пишет «Комсомольская правда».

24-летняя китаянка, чье имя не разглашается, вместе с двумя подругами захотела провести майские каникулы на курорте Красная Поляна.

Студентки решили сплавиться на рафтах по реке Мзымта, туристок сопровождал местный инструктор. Однако во время экстремального развлечения надувная лодка врезалась в ограждение и перевернулась. Двоим подругам удалось быстро выплыть, а третья пропала без вести.

Как сообщает издание, в тот же день сотрудники Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России нашли в реке тело пропавшей туристки недалеко от железнодорожной станции «Эсто Садок». Отмечается, что сейчас идет расследование всех обстоятельств произошедшего.

Как стало известно изданию, погибшая девушка училась на втором курсе в московском государственном институте стран Азии и Африки.

Ранее 11 мая сообщалось о российском туристе, который отправился в сплав по бурной реке в Республике Хакасия и пропал. По информации МЧС, двое мужчин решили устроить сплав на надувной лодке по реке Абакан от аала Райков до речного порта столицы региона. Путешественники должны были пройти около 35 километров, однако во время сплава один из них выпал из лодки.