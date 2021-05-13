Уволенная няня пожаловалась на сожителя нанимательницы и разбогатела

Няня из Великобритании, которую уволил наниматель, пожаловалась на него и разбогатела. Об этом сообщает Daily Mail.

Джанин О’Харрис (Janine O'Harris) присматривала за детьми Домитиль Рамбо (Domitille Rambaud) в течении двух лет, однако 10 июня прошлого года была уволена.

О’Харрис рассказала, что возлюбленный Рамбо побывал во Франции, но отказался отправиться на двухнедельную самоизоляцию, как того требуют правила. Он заявил, что уже переболел коронавирусом и защищен антителами.

Няня сказала нанимательнице, что болеет астмой и находится в группе риска в связи с пандемией COVID-19, а безответственное поведение мужчины ставит ее здоровье под угрозу. После таких слов Рамбо уволила ее и сказала, что сожитель будет сам следить за детьми. Однако позже О’Харрис узнала, что пара наняла другую няню.

После этого женщина обратилась в суд. Судья признал, что опасения О’Харрис обоснованы и что ее уволили незаконно, а возлюбленный Рамбо не предоставил никаких доказательств того, что не является носителем новой коронавирусной инфекции.

В итоге суд постановил выплатить О’Харрис компенсацию в размере годового оклада и премию. По итогам разбирательства няня получила 38 тысяч фунтов стерлингов (четыре миллиона рублей).

Ранее сообщалось, что жительница Великобритании, оставшаяся без работы из-за COVID-19, сорвала джекпот в 242,8 тысячи фунтов стерлингов (23,7 миллиона рублей). Она купила билет розыгрыша EuroMillions и выиграла главный приз.