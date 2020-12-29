Уволенный за пропуск 808 смен работник выиграл суд против работодателя

Лишившийся работы за пропуск 808 смен сотрудник завода по сборке автомобилей из английской деревни Касл-Бромвич, графство Уэст-Мидлендс, выиграл суд против работодателя. Об этом сообщает издание Daily Star.

Вик Рамболд (Vic Rumbold) более 20 лет работал в компании Jaguar Land Rover на линии по сборке автомобилей. За это время взял больничный на 808 смен и получил более 95,8 тысячи фунтов (9,5 миллиона рублей) в качестве пособий по временной нетрудоспособности. Свое отсутствие на работе он объяснял различными причинами: проблемами со здоровьем, производственными травмами и тем, что на него якобы напали грабители.

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Менеджер по запуску проектов Йон Картер (Jon Carter), который проводил ревизию занятости в компании, назвал его посещаемость худшим отчетом о присутствии, который он когда-либо видел. Более половины смен, на которые Рамболд не явился, пришлись на четыре последних года его работы, сообщили в суде по трудовым спорам.

В начале 2018 года у Рамбольда была проблема с бедром, у него диагностировали аваскулярный некроз, который приводит к хронической боли. Из-за этого он не мог работать с 12 марта по 13 августа. Ему потребовалась серьезная операция, из-за чего он был временно нетрудоспособен еще 12 недель.

В декабре 2018 года Рамболда уволили на основаниях низкой работоспособности и несоблюдения трудовой дисциплины. Мужчина опротестовал это решение в суде по трудовым спорам. Судья Джонсон (Johnson) постановил, что компания не соблюла процедуры управления посещаемостью и не достигла стадии согласно этим процедурам, на которой можно было рассматривать увольнение.

«В лучшем случае, если бы процедуры были соблюдены, они бы достигли стадии, когда заявителю могло бы быть выдано предписание или предупреждение о его прогулах и о необходимости улучшить свое поведение во избежание дальнейших санкций. Проще говоря, если бы они следовали собственным протоколам в тот момент, когда решили уволить заявителя, такая мера не попала бы в диапазон возможных санкций», — пояснил он.

Сумма, которую Рамболд должен получить в качестве компенсации, будет определена в 2021 году.