Мужчина оправдал 400 прогулов на работе плохим настроением и стрессом

В Ирландии государственное учреждение уволило клерка за прогул 400 рабочих дней в течение двух лет без уважительной причины, мужчина опротестовал увольнение. Об этом сообщает издание Independent.

В 2018 году работник появился в офисе 10 раз, а до этого пропустил 400 рабочих дней в течение 2016 и 2017 годов. 9 марта 2018 года организация уволила сотрудника за прогулы и непредоставление больничных листов.

Свое увольнение клерк опротестовал в Комиссии по трудовым отношениям.

Представитель комиссии Дэвнет О’Дрисколл (Davnet O'Driscoll) постановила, что решение об увольнении было принято правомерно. В то же время в учреждении признали, что «отсутствие сотрудника на месте не отслеживалось так тщательно, как должно было бы в этом случае».

Сотрудник работал в организации с 2006 года и за это время много раз не выходил на работу, при этом никогда не предоставляя больничные. В результате ему заплатили 19 тысяч евро (около 1,3 миллиона рублей) за те дни, когда он фактически не работал.

В октябре 2017 года сотрудник отдела кадров связывался с работником, чтобы пригласить его на дисциплинарную встречу, но он на нее не пришел. Когда он появился на работе, встречу все же провели.

Плохую посещаемость клерк объяснил стрессом, депрессией и личными трагедиями. Он пообещал пересмотреть свое поведение и попросил дать ему шанс.

По словам адвоката мужчины, его врач заявил, что ирландец страдал от плохого настроения и тревожности.

Ранее сообщалось, что суд Валенсии признал сотрудника архива провинции Карлеса Ресио (Carles Recio) виновным «в явном намерении пропускать работу и не выполнять свои служебные обязанности» и запретил ему занимать государственные посты на протяжении девяти лет. В течение десяти лет мужчина отмечался на охранном пункте в 07:30 утра, а затем уходил по своим делам.

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