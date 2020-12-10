Женщина осталась без работы из-за COVID-19 и разбогатела на 23 миллиона рублей

Жительница Великобритании, которую летом отправили в неоплачиваемый отпуск из-за кризиса на фоне COVID-19, сорвала джекпот в 242,8 тысячи фунтов стерлингов (23,7 миллиона рублей). Об этом сообщает газета The Sun.

Оставшись без работы, Саманта Мортон (Samantha Morton) решила попытать удачу в лотерее. Она купила билет розыгрыша EuroMillions, прошедшего 27 ноября, и выиграла главный приз. Теперь неожиданно разбогатевшая 36-летняя победительница и ее 26-летний партнер Барри Лингард планируют купить дом в графстве Эссекс.

«Год выдался тяжелым, но теперь я счастлива как никогда, — говорит Мортон. — Это событие позволит нам с Барри обзавестись собственным домом — так здорово! Как и все, мы надеемся, что следующий год будет лучше». Помимо покупки жилья, Мортон собирается приобрести машину и расплатиться с долгами.

Ранее сообщалось, что жительница Великобритании, потерявшая работу из-за эпидемии коронавируса, сорвала джекпот в лотерее и стала мультимиллионершей. «Во время режима самоизоляции мне не на что тратить эти деньги, но в будущем я планирую свозить свою семью в отпуск и купить лошадь», — отметила девушка.