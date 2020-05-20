Поход на собеседование принес безработному мужчине неожиданное богатство

Житель американского штата Северная Каролина попытал удачу в лотерее по дороге на собеседование и сорвал джекпот. Об этом сообщает информационный портал UPI.

Фредд Джордан (Fredd Jordan) рассказал представителям лотереи, как поход на собеседование обернулся для него неожиданным богатством. По дороге в назначенное место он заглянул в магазин и купил несколько билетов мгновенной лотереи.

В результате билет Emerald Green 8's за пять долларов (около 363 рублей) принес удачливому мужчине выигрыш в 200 тысяч долларов (14,5 миллиона рублей). «Я был так счастлив, — признается Джордан. — Я не мог в это поверить».

Большую часть денежного приза победитель планирует инвестировать. Также он допустил, что некую часть выигрыша он, возможно, потратит на поездку к семье в штат Калифорния.

Не уточняется, получил ли Джордан предложение о работе после прохождения собеседования.

Ранее сообщалось, что жительница Великобритании, потерявшая работу из-за эпидемии коронавируса, сорвала джекпот в лотерее и стала мультимиллионершей. Она вписала в лотерейный билет числа, которые некогда принесли выигрыш ее покойному дяде.

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