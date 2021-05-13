Владельца девяти порносайтов арестовали за публикацию откровенных фотографий

В Японии полиция арестовала 37-летнего владельца порносайта Косуке Кояму (Kosuke Koyama) из-за публикации откровенных фотографий спортсменок. Как сообщает The Japan Times, его обвинили в нарушении авторских прав, так как снимки были сделаны во время трансляций соревнований.

Полицейские Токио подозревают Кояму в размещении на своем ресурсе для взрослых 39 изображений, взятых из эфира спортивной программы. По данным сотрудников, он опубликовал изображения еще в мае 2019 года. При этом кадры сопровождались комментариями сексуального характера.

Кояма, называющий себя веб-дизайнером, ведет девять порносайтов. Полиция утверждает, что на допросе мужчина подтвердил, что осознает незаконность своих поступков, и выразил уверенность в том, что его не накажут. Столичное управление полиции Токио подчеркнуло, что это первый арест, связанный с расследованием распространения сексуального контента с участием спортсменок в сети.

В Японии регулярно жалуются на то, что зрители совершают фото и видеосъемку участниц соревнований, а затем публикуют откровенные кадры в соцсетях или на сайтах. Олимпийский комитет Японии назвал такое поведение сексуальным домогательством и предупредил о наказании за подобные действия. Однако в стране нет закона, запрещающего съемку человека в обнаженном или сексуализированном виде без его согласия, а также публикацию подобного контента.