Раскрыт один из крупнейших сайтов с детским порно в даркнете

Полиция Германии раскрыла один из крупнейших сайтов по распространению детской порнографии в даркнете. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Федерального ведомства по уголовным делам.

Платформа, которой пользовались более 400 тысяч человек, существовала как минимум с июня 2019 года.

Полиция уже арестовала троих граждан ФРГ, выступавших организаторами, еще один подозреваемый — наиболее активный пользователь сайта — был арестован в Парагвае по запросу немецких следователей. В расследовании также принимали участие Европол и правоохранительные органы Нидерландов, Швеции, Австралии, США и Канады.

Платформа позволяла пользователям общаться друг с другом, обмениваться изображениями и видео. Как отмечает немецкое ведомство, на сайте публиковали записи жестокого обращения с мальчиками.

В январе прокуратура Германии сообщила о ликвидации крупнейшей в мире торговой площадки даркнета DarkMarket, на которой продавались наркотики, фальшивые деньги, данные банковских карт, анонимные SIM-карты и вредоносное программное обеспечение. Руководитель DarkMarket, 34-летний гражданин Австралии, был задержан недалеко от датской границы. Площадкой пользовались около 500 тысяч покупателей, общий объем потраченных на ней средств составляет около 140 миллионов евро.

В сентябре 2020-го на «Ленте.ру» вышел спецпроект в трех частях «Россия под наркотиками». Первая часть посвящена началу в России самой мощной в мире войны за рынок наркотиков. Во второй рассказывается о многомиллиардных заработках торговцев наркотиками в России. Третий блок повествует о том, как наркотики ломают судьбы простых продавцов и потребителей запрещенных веществ.