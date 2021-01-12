Ликвидирована крупнейшая в мире торговая площадка в даркнете

В Германии сообщили о ликвидации крупнейшей в мире торговой площадки даркнета DarkMarket, на которой продавались наркотики, фальшивые деньги, данные банковских карт, анонимные сим-карты и вредоносное программное обеспечение. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на прокуратуру города Кобленц.

По данным издания, руководитель DarkMarket, 34-летний гражданин Австралии, был задержан в субботу, 9 января, полицией города Ольденбурга недалеко от датской границы. Его доставили в изолятор, но подозреваемый отказался от дачи показаний.

При проведении операции немецкие полицейские сотрудничали с коллегами из Австралии, Великобритании, Дании, Швейцарии, США, Украины и Молдавии. На территории двух последних стран были обнаружены более 20 серверов, которые использовались для DarkMarket. Полицейские надеются, что сохраненные на них данные помогут получить информацию о других организаторах площадки, а также о продавцах и покупателях.

После задержания правоохранители закрыли площадку и отключили ее от серверов. Полицейские уточнили, что DarkMarket пользовались около 500 тысяч покупателей и 2,4 тысячи продавцов. В общей сложности на ней было проведено не менее 320 тысяч транзакций, сделки совершались в криптовалютах. Общий объем средств, потраченных на площадке, составляет около 140 миллионов евро по нынешнему курсу.