Опорный оборонный банк России обвинили в выборе американского софта

АНО «Центр компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ» (ЦКИКТ) обвинил Промсвязьбанк, опорный оборонный банк России, в нарушении политики импортозамещения. Речь идет о выборе программного обеспечения американской компании Oracle, имеющего российские аналоги, пишет «Коммерсантъ».

Глава ЦКИКТ Илья Массух в письме председателю банка Петру Фрадкову, министру цифрового развития Максуту Шадаеву и министру финансов Антону Силуанову попросил отменить закупку стоимостью 10,3 миллиона долларов.

Он подчеркнул, что Oracle до начала нулевых годов распространял свой софт бесплатно, поэтому сформировал большую клиентскую базу. Однако за это время в стране появилось отечественное ПО, которое могло бы заменить иностранные разработки. По словам Массуха, выбор Oracle связан только с привычкой и нежеланием пробовать что-то другое.

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ЦКИКТ создан в 2016 году для решения вопросов, связанных с импортозамещением. Банки относятся к объектам критической инфраструктуры, которые в 2019 году президент страны Владимир Путин поручил перевести на российский софт.

Между тем сам Промсвязьбанк вызвавшую вопросы закупку отменил, но только затем, чтобы сократить ее сроки и сумму. Вместо двух лет ПО купят на один год. В организации указали, что будут использовать иностранный софт до момента внедрения отечественного, а обоснования по закупкам они отправляют в Росимущество. Публикация этих сведений в открытом доступе невозможна, поскольку они могут содержать конфиденциальные сведения.

Администратор баз данных департамента IT-аутсорсинга «Корус Консалтинг» Андрей Харченко опроверг слова Массуха о наличии аналогов ПО от Oracle на российском рынке. По его словам, компании, которые пытались поменять это программное обеспечение, сталкивались с ухудшением быстродействия.

Ранее стало известно, что российские власти намерены бороться за ускорение темпов импортозамещения софта. Месяц назад соответствующее поручение первый вице-премьер Андрей Белоусов дал Минпромторгу, Минцифры, Минэкономразвития, Минфину и другим ведомствам.

До этого глава «Газпрома» Алексей Миллер предупредил, что если компанию заставят переходить на отечественный софт, ее ожидают финансовые проблемы.