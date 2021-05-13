Продан самый крупный бриллиант российской огранки за миллиард рублей

Самый крупный бриллиант в истории российской огранки продали на аукционе за 14 миллионов долларов (один миллиард рублей). Об этом сообщает РЕН ТВ.

Согласно материалу, драгоценный камень весом в 100 карат стал самым дорогим лотом на аукционе Christiie’s в Женеве.

По информации издания, бриллиант создан из редкого якутского алмаза, и на его огранку потребовалось полтора года. По словам экспертов, этот камень отличается своей чистотой — в нем нет ни единого внутреннего вкрапления.

В апреле неизвестный мужчина купил самое дорогое кольцо с самым большим бриллиантом в Австралии за 1,25 миллиона долларов (95 миллионов рублей). На Аукцион Леонарда Джоэла было выставлено украшение с квадратным бриллиантом изумрудной огранки в 25,02 карата. Его начальная стоимость составляла 900 тысяч долларов (68,4 миллиона рублей). Покупатель изделия предпочел остаться анонимным.

По информации издания, драгоценные металлы и камни кольца были этически добыты на северо-западных территориях Канады. Общий вес мелких бриллиантов, инкрустирующих украшение, составляет 3,25 карата.