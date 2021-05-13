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Российские школьники поучаствуют в викторине об Александре Невском

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В России пройдет историко-культурная дистанционная викторина для школьников «Солнце земли Русской». Она будет посвящена князю Александру Ярославичу Невскому, имя которого стало победителем проекта «Имя Россия». Об этом говорится в сообщении, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

«Год 800-летнего юбилея великого князя должен, как мне кажется, в первую очередь обратить внимание молодежи на эту яркую, поистине уникальную личность. В том возрасте, в котором сегодняшние ребята только заканчивают школу, Александру Невскому пришлось принимать важнейшие решения, определившие судьбу целого государства», — заявил член Общественной палаты, председатель Ассоциации исторических парков Иван Есин.

Викторина по Александру Невскому пройдет с 13-го по 20 мая. В ней примут участие школьники трех возрастных категорий: с 4-го по 5 класс, с 6-го по 8-ой, а также с 9-го по 11-ый.

Для участия в викторине школьникам необходимо заполнить заявку на сайте и выполнить задания.

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