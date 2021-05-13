Матери дважды едва не вручили чужого ребенка в роддоме

Пользовательница TIkTok рассказала, как ее детей дважды перепутали в больнице. Об этом сообщает издание Unilad.

Блогерша Беки Мартин (Becky Martin) рассказала, что после родов ей дважды пытались вручить не того ребенка. После первых родов ей привезли мальчика и сообщили, что покормили его за нее. «Я спросила: "Я что, кормлю грудью?", а они ответили: "Ой, извините, не тот ребенок"», — сообщила Мартин.

В другой раз ей привезли девочку, хотя ее новорожденная дочь уже была с ней в палате.

Мартин подчеркнула, что при третьих родах она отказалась выпускать ребенка из поля зрения: «Медсестра пришла и сказала, что ей необходимо забрать новорожденного для проведения медицинских тестов. Я сказала: "Хорошо, вы можете или провести их здесь, или я пойду с вами в лабораторию"».

После этого медсестра пожаловалась на нее акушеру, который начал упрекать пациентку в излишней подозрительности. Она ответила: «Послушайте, один раз — это случайность, но два — уже закономерность».

Видео Мартин в TikTok набрало более трех миллионов просмотров. «Вы шутите? Дважды? Представьте, сколько родителей воспитывают чужих детей и даже не знают об этом», — написал один из пользователей.

Ранее сообщалось, что полиция китайской провинции Хэнань обнародовала результаты проверки подмены ребенка, произошедшей около 30 лет назад в городе Кайфын. Полиция провела проверку и не нашла подтверждений того, что детей перепутали умышленно.