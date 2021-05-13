Водитель Tesla прокатился на заднем сиденье на автопилоте и оказался за решеткой

В американском штате Калифорния водитель электрокара Tesla Model 3, находившегося под управлением автопилота, прокатился на заднем сиденье и оказался за решеткой. Об этом пишет KTVU.

Полиция арестовала 25-летнего Парама Шарму (Param Sharma) в понедельник вечером, 10 мая, на подъезде к платному участку дороги в городе Окленд. Мужчина находился на заднем сиденье, запустив режим автопилота. На его небезопасный стиль вождения неоднократно жаловались другие водители, поэтому дорожный патруль Калифорнии был предупрежден о подозрительном автомобиле.

По предварительным данным, когда полицейские остановили Шарму, тот перелез на водительское сиденье. Ему предъявили обвинения по двум статьям: неосторожное вождение и неповиновение сотруднику полиции. В качестве наказания правонарушитель провел ночь в тюрьме.

Мужчина заявил, что своим поведением он хотел доказать, что самоуправляемые автомобили — не футуристические фантазии, а то, чем можно безопасно пользоваться уже сейчас. В своем Instagram-аккаунте Шарма неоднократно выкладывал фотографии, как он катается на машине, находясь не за рулем. Он не считает, что его стиль вождения может быть потенциально опасным для окружающих.

«Илон Маск действительно знает, что делает; думаю, люди просто сбиты с толку и боятся», — заявил владелец Tesla.

По законам Калифорнии, гражданам запрещено передвигаться на самоуправляемом автомобиле, если за рулем нет водителя.

Ранее сообщалось, что в канадской провинции Альберта электрокар Tesla, находившийся под управлением автопилота, попытался скрыться от полиции. Водитель и пассажир в это время спали на откинутых сиденьях.