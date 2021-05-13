Знаменитости вновь полюбили обнажающие грудь топы и запустили тренд

Популярные модели и блогерши вновь начали массово публиковать снимки в обнажающей грудь одежде и запустили модный тренд. На соответствующие снимки в социальных сетях обратили внимание журналисты The Sun.

Откровенные топы полюбили модели Лотти Мосс, Эмили Ратаковски, Риан Сагден, телезвезды Кайли Дженнер, Ким и Кортни Кардашьян, а также участницы реалити-шоу Love Island Хлоя Ферри, Зара Макдермотт и многие другие.

Так, например, 23-летняя Мосс попала в объектив папарацци во время прогулки по Лондону. Она была одета в рваные джинсы и боди белого цвета с завязками на шее и широким вырезом, частично оголяющим ее грудь. В свою очередь, предпринимательница и телезвезда Ким Кардашьян порадовала поклонников фотографией в бежевом трикотажном платье, верх которого обнажает зону декольте, талию и живот.

Фото опубликовано @kimkardashian

Ратаковски поделилась снимком в Instagram, на котором она запечатлена в облегающем черном топе с глубоким декольте. В то же время британская манекенщица Садген снялась в белом обнажающем грудь боди, лежа на полу.

Фото опубликовано @rhiansuggers

В феврале звезды полюбили надевать обнажающие грудь бикини и запустили новый тренд. Флешмоб поддержали участницы британского реалити-шоу Love Island Хлоя Ферри, Джорджия Стил, модели Тэмми Хемброу, Деми Симс, Эмбер Тернер и другие.