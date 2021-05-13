Кремль оценил работу «пожарной команды» Мишустина в пандемию

Работа правительства премьер-министра Михаила Мишустина позволяет проходить пандемию коронавируса с минимально возможными потерями. Такую оценку озвучил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Правительство Мишустина фактически начало свою работу в качестве кризисной, "пожарной" команды. Совершенно беспрецедентный мировой кризис, который был спровоцирован пандемией, не обошел стороной и нас», — сказал он, комментируя отчет правительства, с которым Мишустин выступил 12 мая.

Официальный представитель Кремля отметил, что правительство готовит программу для «выхода на траекторию роста». Песков также напомнил, что президент Владимир Путин неоднократно положительно оценивал деятельность правительства.

В декабре прошлого года Путин заявил, что правительство под председательством Михаила Мишустина в условиях пандемии в целом работало эффективно, хотя и упустило ситуацию с ценами на продукты.