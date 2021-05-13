Трансгендер ограбила банк ради пластической операции и села в тюрьму на 15 лет

Трансгендерная женщина ограбила банк в штате Миссисипи, США, ради пластической операции в Мексике и села в тюрьму на 15 лет. Об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел 22 февраля 2019 года. Транс-женщина, называющая себя Айконик Фачче (Iconic Facce), которая раньше была мужчиной по имени Джимми Льюис (Jimmy Lewis), заставила кассиршу финансового учреждения выдать ей 4,8 тысячи долларов (357 тысяч рублей), угрожая убийством. После этого Фачче сбежала в Мексику, где сделала пластическую операцию на щеках, увеличила губы и изменила форму носа.

30 марта 2021 года она прилетела в Хьюстон, штат Техас, и попыталась незаметно прокрасться через аэропорт, однако была задержана, так как ее мобильный телефон удалось отследить и установить личность еще в день ограбления.

В начале мая суд приговорил Фачче к 15 годам лишения свободы. На кадрах с камер видеонаблюдения банка, приобщенных к делу, видно, как она ходит по банковскому залу, прежде чем начать угрожать кассирше.

Ранее сообщалось, что преступника вычислили спустя девять лет после ограбления по надкушенной сосиске. Преступника задержали благодаря образцам ДНК, оставленным им.