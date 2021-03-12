Преступника вычислили спустя девять лет после ограбления по надкушенной сосиске

Полиция в немецком городе Швельм раскрыла кражу девятилетней давности благодаря образцам ДНК, которые были найдены на надкушенной сосиске. Об этом сообщает информагентство Assosiated Press.

В марте 2012 года неизвестный совершил кражу со взломом. Одной обнаруженных на месте происшествия улик стала надкушенная сосиска. Полицейские исследовали образец ДНК, однако тогда им не удалось установить подозреваемого.

11 марта сотрудники правоохранительных органов Швельма заявили, что с ними связались коллеги из Франции. Они сообщили, что взятые у задержанного во Франции по подозрению в совершении другого преступления гражданина Албании образцы ДНК указывают на то, что именно он надкусил сосиску.

В полиции уточнили, что колбасное изделие принадлежало потерпевшему, а подозреваемый надкусил его. Вместе с тем подозреваемый может избежать наказания в связи с истечением срока давности. Его вряд ли экстрадируют в Германию.

В октябре прошлого года сообщалось, что полицейские в пригороде Дурбана Берее, ЮАР, задержали грабителя, который ночью проник в магазин, случайно заперся и не смог выбраться. Когда утром владелец торговой точки посмотрел видео с камер наблюдения, он понял, что преступник все еще находится в магазине.