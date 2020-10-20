Грабитель запер себя на месте преступления и попался

Полицейские в пригороде Дурбана Берее, ЮАР, задержали грабителя, который ночью проник в магазин, случайно заперся и не смог выбраться. Об этом сообщает издание The South African.

В ночь на пятницу, 16 октября, грабитель проник в магазин и каким-то образом запер себя. В результате он не смог выбраться из помещения и спрятался за шкафом.

Утром владелец торговой точки пришел на работу и увидел беспорядок. Когда он посмотрел видео с камер наблюдения, он понял, что преступник все еще находится в магазине.

На место происшествия приехали сотрудники охранной фирмы и при содействии полиции задержали подозреваемого. При нем была найдена крупная сумма денег и различные ценные вещи, которые он собирался похитить из магазина.

Торговую точку пришлось закрыть на большую часть дня. Ведется расследование.

Ранее сообщалось, что в Великобритании 19-летний молодой человек ворвался в магазин, чтобы его ограбить, угрожал персоналу кием и не смог выйти, потому что застрял в дверях. В результате он смог пробить дыру в стекле ногой, выскочил на улицу и пробежал около 50 метров, пока очевидцы не повалили его на землю.