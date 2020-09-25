Грабитель-наркоман угрожал персоналу магазина кием и застрял в дверях

Daily Mail

В Великобритании 19-летний молодой человек ворвался в магазин, чтобы его ограбить, угрожал персоналу кием и не смог выйти, потому что застрял в дверях. Об этом сообщает Daily Mail.

Отмечается, что юноша потребовал у продавца деньги, чтобы купить наркотики. Однако тот отказался открывать кассу, и злоумышленник попытался сбежать. Однако дверь магазина оказалась заблокирована, потому что юноша повредил ее на входе.

В результате он смог пробить дыру в стекле ногой, выскочил на улицу и пробежал около 50 метров, пока очевидцы не повалили его на землю. В итоге британец признал свою вину. Суд назначил ему два года тюрьмы.